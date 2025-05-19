ABD Başkan Yardımcısı'nın Gazze saldırısına 'destek verir gibi görünmek' istemediği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunda İsrail'i es geçmesinin ardından, ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance'in, Gazze Şeridi'nde işgali kalıcı hale getirecek şiddetli bir saldırıya başlayan Tel Aviv yönetimine "destek verir gibi görünmemek için bu ülkeye ziyaretini iptal ettiği" belirtildi.

Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine katılmak için Vatikan'a giden Vance, ilk başta salı günü İsrail'e geçmeyi planlıyordu.

İsrail'in Gazze'de Filistinlileri süreceği ve işgalini kalıcı hale getireceği saldırısına pazar başlaması üzerine, Vance'in İsrail ziyaretini iptal ettiği ifade edildi.

Başkan Yardımcısı'nın, ziyaretin bu dönemde "Tel Aviv yönetimi ve bölge ülkeleri tarafından İsrail'in Gazze'ye yeni saldırılarını destekler nitelik taşıyabileceği değerlendirmesi üzerine" Vance'in İsrail'e gitmeme kararı aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle kuzeyi ve diğer bölgelerde, Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ve güneye gitmelerini emreden ilanları havadan atmıştı.

Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun yeni kara saldırısının zaten felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısı yapmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceği "Gideon Savaş Arabaları" ismini verdiği kara saldırısına başladığını duyurmuştu. İsrail hükümeti, bu saldırıyla Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini açıklamıştı.

Plan kapsamında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu, yerel basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen baskı sonucunda pazar gecesi Gazze'ye "kıtlığı önleyecek kadar temel gıda girişine izin verilmesini" onaylamıştı.

Trump ile Netanyahu arasında sorun olduğu iddiası

ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması, "Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ettiği" şeklinde yorumlanmıştı.

İsrail basınında, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile teması kesme kararı aldığı öne sürülmüştü.

Daha sonra Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler sonucunda, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander serbest bırakılmış, İsrail'in bundan anlaşma sağlandıktan sonra haberdar olduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turuna İsrail'i dahil etmemişti.

Trump, Riyad'da İsrail şiddetle karşı çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuş, ABD'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamada bu konuda "İsraillilere fikrini sormadığını" söylemişti.

ABD Başkanı'nın tüm bu yaşananlar üzerine Orta Doğu ziyaretine İsrail'i dahil etmemesi, Washington yönetiminin İsrail'i bölgesel diplomatik girişimlerin dışında bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı.