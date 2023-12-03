ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirtti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirterek, saldırıların hedefi Gazze'de çok fazla masum sivilin öldürüldüğünü kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılan Harris, dün BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

Harris, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail kendini savunurken nasıl yapacağı da önemli. ( Gazze'de) Çok fazla masum sivil öldürüldü. Sivillerin çektiği acılar ve Gazze'den gelen görüntüler çok yıkıcı." dedi.

Bölgede kalıcı barışa ulaşılması için Filistin yönetiminin Gazze'yi idare etmesi gerektiğine dikkati çeken Harris, Filistin yönetiminin halkının iradesiyle yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Harris, İsrail'in bölgedeki masum sivilleri korumasının önemine işaret ederek, belli bir noktada saldırıların sona ereceğini ve bundan sonraki planın hazır olması gerektiğini savundu.

Başkan Yardımcısı Harris, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede ise Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduğunu belirterek, "Yeniden işgal, kuşatma ya da abluka yok. Toprak kaybı olmayacak ve Gazze terörizm için platform olarak kullanılmayacak." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.