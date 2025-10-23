ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kudüs'te Kamame Kilisesini Ziyaret Etti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kamame (Kıyamet) Kilisesini ziyaret etti.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Vance ziyaretinde eşi Usha da eşlik etti.

Kıyamet Kilisesini gezen Vance, burada özel bir ayine de katıldı.

Vance, bu ziyaretin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmek için Tel Aviv'e hareket etti.

Resmi ziyaret kapsamında 21 Ekim'de İsrail'e gelen Vance, dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşmüştü.

İsrail basını, Vance'ın bu ziyaretiyle Netanyahu'nun ateşkesi ihlal edip Gazze'ye yeni bir saldırı başlatmamasını sağlamanın amaçlandığını yazmıştı.