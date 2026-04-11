ABD Başkan Yardımcısı Vance ve heyeti İran görüşmeleri için İslamabad'a ulaştı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile müzakereler için İslamabad'a geldi. Bu, 2011'den bu yana bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret. Görüşmeler, geçici ateşkesin sağlanması amacıyla yapılıyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, İran ile yapılacak görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Pakistanlı bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine, Vance ve diğer heyet üyelerini taşıyan 3 uçağın İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi.

Vance'in heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de yer alıyor.

Söz konusu ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyet dün akşam saatlerinde İslamabad'a ulaşmıştı.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
