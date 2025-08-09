ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İngiltere'de Ukraynalı ve Avrupalı Yetkililerle Temas Kuracak

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de, Ukraynalı ve Avrupalı üst düzey yetkililerle Başkan Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'taki görüşmesi öncesi "ortak zemini belirlemek üzere" bir araya geleceği iddia edildi.

ABD'de yayın yapan Axios sitesinin 4 yetkiliye dayandırdığı haberine göre Vance, Trump-Putin görüşmesi öncesi temaslarda bulunacak.

Buna göre bir yetkili, Trump ve Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletindeki Ukrayna konulu görüşmesi öncesi Vance'in, İngiltere'de, söz konusu görüşmedeki konularda "ortak zemini belirlemek amacıyla" Ukraynalı ve Avrupalı üst düzey yetkililerle temas kuracağını öne sürdü.

Yetkililer, Putin'in, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 6 Ağustos'taki Ukrayna konulu görüşmesinin ardından Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Söz konusu görüşmenin içeriğine değinen yetkililer, Witkoff'un Trump'ın görüştüğü kişilere Putin'in, Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerini ve Kırım'ı teslim etmeyi kabul etmesi halinde savaşı sona erdirmeyi kabul ettiğini iddia etti.

Ukraynalı bir yetkili, Zelenskiy'nin Putin'in taleplerini kabul etmesi durumunda bile Ukrayna Anayasası uyarınca topraklarını devredemeyeceği için referandum düzenlemesi gerekeceğini belirtti.