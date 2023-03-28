ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Afrikalılara 'inovasyonu hızlandırma' çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Afrikalıları, dünyanın geleceğinde tam olarak rol alabilmeleri için inovasyonu ve kadınların güçlendirilmesini hızlandırmaya çağırdı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Afrikalıları, dünyanın geleceğinde tam olarak rol alabilmeleri için inovasyonu ve kadınların güçlendirilmesini hızlandırmaya çağırdı.

Afrika turu çerçevesinde Gana'da bulunan Harris, başkent Akra'daki Bağımsızlık Meydanı'nda gençlere hitap etti.

Harris, Afrikalıları, dünyanın geleceğinde tam olarak rol alabilmeleri için inovasyonu ve kadınların güçlendirilmesini hızlandırmaya davet etti.

Afrika kıtasında yaşananların tüm dünyayı etkilediğine işaret eden Haris, "Sadece bu çok çeşitli kıtayı oluşturan 54 ülkenin insanları için değil, Amerikan halkı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için de inanılmaz ekonomik büyüme ve fırsatların kilidini açacak olan Afrika'nın yaratıcılığına yatırım yapmalıyız." dedi.

Haris, Kenya'da cep telefonuyla ödeme yapma ve Ruanda'da insansız hava araçlarıyla sağlık hizmeti teslimatları gibi örnekler vererek, inovasyonun Afrika'nın gelecekteki başarısının anahtarı olacağını söyledi.

Başkan Yardımcısı, ABD'nin dijital kapsayıcılık, iyi yönetişim ve demokrasi konularında ilerleme sağlamak için Afrikalı ortaklarla çalışacağını ifade etti.

Haris, kadınların girişimci olduğunu, ancak sermayeye sınırlı erişime sahip olduğunu kaydederek. "Afrika kıtasında yiyeceklerin çoğunu kadınların yetiştirdiğini biliyoruz, ancak ektikleri toprağa sahip olma olasılıkları daha düşük. Kadınlar, ön saflardaki sağlık çalışanlarının çoğunluğunu temsil ediyorlar, ancak sağlık sonuçlarında eşitsizliklerle karşılaşıyorlar." dedi.