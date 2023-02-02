ABD Başkan Yardımcısı Harris, Nichols'un cenazesinde polis reformunun yasalaşmasını istedi

NEW ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 7 Ocak'ta polislerce dövülerek hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'un Tennesse'deki cenaze törenine katılarak polis reformunun yasalaşması çağrısında bulundu.

Memphis kentinde, Nichols için büyük bir anma etkinliği olarak tasarlanan cenaze törenine katılan Harris, Kongre'yi, polislerin aşırı şiddet eylemlerini engelleme amaçlı, geniş bir reformu öngören "George Floyd Polislikte Adalet" isimli tasarıyı onaylamaya davet etti.

Nichols'un annesi RowVaugh Wells'e sarılarak başsağlığı dileyen Başkan Yardımcısı, törendeki konuşmasında, beş siyahi polisin Nichols'a aşırı şiddet uygulamasını "kamu güvenliğini sağlama misyonuna aykırı" olarak niteledi.

Harris, "Sormak gerekir, Tire Nichols'un bugün bizimle olması halkın güvenliğini sağlamanın çıkarına değil miydi? Onun da güvende olma hakkı yok muydu? Kamu güvenliğinden bahsettiğimizde, bunun en gerçek haliyle ne anlama geldiğini anlamamıza izin verin." ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Harris, törene dört üst düzey yetkilisiyle birlikte katıldı.

"Nichols beyaz olsaydı, onu böyle dövemezdin"

ABD'de sivil aktivist olarak da tanınan siyahi rahip Al Sharpton da cenazede yaptığı tonu yüksek konuşmada, görevini kötüye kullanan polis memurlarının herkese farklı muamelede bulunduklarını ima ederek, "Nichols beyaz olsaydı, onu böyle dövemezdin." diye konuştu.

Shaprton, "Suç işleyerek suçla mücadele edemezsin. Haydutsan, sokaktaki haydutlara karşı duramazsın. Silahsız bir adama karşı beş silahlı adam olarak çetelere karşı mücadele verilmez. Bu polis olamaz. Bu serserilik." ifadelerini kullandı.

Nichols'un ailesinin avukatı Ben Crump ise polislerin siyahi genci "yere çaresizce yatırdıktan sonra bile yumruk ve tekmelerle dövdüğünü" gösteren video kaydına vurgu yaptı.

Canlı yayımlanan cenaze töreninde, ailesinin 11 yıl sonra sahip olduğu ve 29 yaşında kaybettiği Nichols'un 4 yaşına bir oğlu olduğu belirtilirken, siyahi genci son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında yine polis tarafından öldürülen Goerge Floyd, Breonna Taylor, Botham Jean ve Eric Garner'ın aile yakınları da yer aldı.

Olay

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüştü.

Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Nichols'un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 7 polisi görevden uzaklaştırmış, 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti.