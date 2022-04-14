ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde Herzog'un ve tüm İsrail halkının Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Herzog ve Harris'in bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Harris'in Herzog'un ve İsrail halkının Hamursuz Bayramı'nı kutladığı belirtildi.

Harris'in, İsrail'de son dönemde yaşamını yitirenlerden dolayı başsağlığı dilediğinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Harris, bu terör saldırılarını esefle kınadı ve ABD'nin İsrail'in güvenliği ve meşru müdafaasına verdiği sarsılmaz desteği vurguladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Harris'in bölgede gerginliğin azaltılması için süren çabalara da desteğini sürdürdüğünü söylediğinin aktarıldığı açıklamada, "Başkan Yardımcısı Harris, ABD ve İsrail arasındaki bağın sarsılmaz olduğunu, İsrail'i ve bölgeyi etkileyen tüm konularda yakın temas halinde kalınacağını bir kez daha vurguladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'de silahlı saldırı dalgası

İsrail son haftalarda art arda silahlı saldırılarla sarsıldı.

Dünkü saldırıdan önce, 22-29 Mart'ta ülkenin farklı kentlerinde yaşanan 3 saldırıda toplam 11 İsrailli, 7 Nisan'da Tel Aviv'deki saldırıda ise 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin'den 27 yaşında bir genç olduğunu bildirmişti.

Son olarak İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 7 Nisan gecesi düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmişti.