ABD Başkan Yardımcısı Harris'in ulusal güvenlik danışmanı görevinden ayrıldı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Nancy McEldowney'in görevinden ayrıldığı ve yerine yardımcısı Philip Gordon'ın atandığı bildirildi.

Harris'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, McEldowney'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada Harris'in halihazırda Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı yapan Gordon'ı, McEldowney'den boşalan koltuğa atadığı aktarıldı.

Harris'in ekibinden daha önce de basın danışmanı ve basın bölümünden birçok isim istifa etmişti.