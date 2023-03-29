ABD Başkan Yardımcısı Harris, Gana'da geçmişte köle ticareti merkezi olan kaleyi ziyaret etti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gana'da geçmişte köle ticareti merkezi olarak kullanılan kalede yaşananların dehşetinin her zaman hatırlanması gerektiğini belirterek "Olaylar inkar edilemez. Öğretilmesi gerekir. Tarih öğrenilmelidir" dedi.

Harris, Afrika turu çerçevesinde bulunduğu Gana'da, Cape Coast bölgesindeki köle ticareti merkezini ziyaret ederek kaleyle ilgili bilgi aldı.

Kamala Harris, kalede yaptığı konuşmada, burada geçmişte yüz binlerce insana nasıl davranıldığı ile işlenen suçlar ve dökülen kan düşünüldüğünde bölgede bulunmanın son derece güçlü ve dokunaklı olduğunu belirtti.

Köle ticaret merkezine getirilenlerin insanlık dışı muamele gördüklerini işaret eden Harris, "Bazıları öldürülmek, birçoğu açlıktan ölmeleri ve işkence görmeleri, kadınlar da tecavüz için bu dehşet yerine getirildiler ve daha sonra sözde tüccarlar tarafından satılmak ve köleleştirilmiş bir halk olmak üzere Amerika'ya, Karayipler'e götürülmek üzere evlerinden binlerce mil uzakta bir yolculuğa zorla çıkarıldılar." ifadesini kullandı.

Gana'daki köle kalesinde yaşananların dehşetinin her zaman hatırlanması gerektiğinin altını çizen Harris, "Olaylar inkar edilemez. Öğretilmesi gerekir. Tarih öğrenilmelidir" diye konuştu.