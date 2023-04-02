ABD Başkan Yardımcısı Harris, Afrika turunu Zambiya ziyaretiyle tamamladı

CAPE ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 27 Mart'ta başlayan ve 3 ülkeyi kapsayan Afrika turunu Zambiya ziyaretiyle tamamladı.

Gana ve Tanzanya ziyaretlerinin ardından 31 Mart'ta Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya varan Harris, burada Zambiya Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema ile görüştü.

Harris ile Hichilema'nın görüşmesinde, Zambiya'nın temerrüde düşen dış borçlarının yeniden yapılandırılması ve yolsuzlukla mücadele konuları ele alındı.

Kamala Harris, basına yaptığı açıklamada, Zambiya'nın borç yükünün hafifletilmesi için tüm resmi alacaklılara çağrıda bulunacağını belirtti, ayrıca ABD'nin yolsuzlukla mücadele ve reform çalışmaları için Zambiya'ya 16 milyon dolarlık yardımda bulunacağını bildirdi.

Dedesinin evinin olduğu yeri ziyaret etti

Harris, Lusaka'da, bir zamanlar Hint asıllı dedesinin yaşadığı evin bulunduğu yere de gitti.

Harris, evin yerinde artık bir ofis binası yer alıyor olsa da bu ziyaretin kendisi için çok özel bir öneme sahip olduğunu ifade etti.