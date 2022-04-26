ABD Başkan Yardımcı Harris Covid-19'a yakalandı - Haberler

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ABD Başkan Yardımcı Harris Covid-19'a yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD Başkan Yardımcı Harris Covid-19'a yakalandı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Son seyahat programları nedeniyle Başkan veya First Lady ile yakın bir teması olmadı" ifadeleri kullanılarak, "Başkan Yardımcısı, CDC yönergelerine ve doktorlarının tavsiyelerine uyacak. Testleri negatif çıktığında Beyaz Saray'a geri dönecek" denildi.

Harris'in semptom göstermediği belirterek, kendisini evde tecrit edeceği ifade edildi. Geçtiğimiz haftayı California'da geçiren Harris, dün gece Washington DC'ye dönmüştü ve bu nedenle son günlerde ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşmediği belirtildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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