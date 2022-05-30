ABD BANDIRALI GEMİDE 223 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

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ABD BANDIRALI GEMİDE 223 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Aydıncık ilçesinde, ABD bayraklı gemi ile yasa dışı yollardan İtalya'ya geçmeye çalışan 223 düzensiz göçmen yakalandı.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde, ABD bayraklı gemi ile yasa dışı yollardan İtalya'ya geçmeye çalışan 223 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten Mersin'e gelen, ABD bandıralı gemiyi takibe aldı. İçinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edilen gemi, Aydıncık ilçesi açıklarında durduruldu. Gemide yapılan aramada, 41'i çocuk 223 Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişiyi de gözaltına aldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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