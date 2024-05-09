ABD Bandıralı Gemi Gazze'ye Yardım Taşıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'ndan İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardım taşıyan ABD bandıralı geminin yola çıktığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos yaptığı açıklamada, acil ihtiyaçları taşıyan ABD bandıralı geminin hareket ettiğini söyledi.

Kombos, gemideki yardımların, ABD'nin Gazze açıklarına inşa ettiği yüzer iskeleye boşaltılacağını kaydetti.

ABD'ye ait Sagamore adlı konteyner gemisinin, Larnaka Limanı'ndan bu sabah insani yardımlarla ayrıldığı belirtildi.

GKRY, başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere birçok ülkenin desteğinde Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla mart ayında bir deniz koridoru oluşturduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Gazze'ye insani yardım ulaştırılabilmesi için kıyı şeridinin birkaç kilometre açığında büyük yüzer bir iskele inşa ettiklerini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.