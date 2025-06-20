ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden Operasyonel Durum Açıklaması

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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Bağdat ve Erbil'deki operasyonel durumun değişmediğini duyurdu. Açıklamada, ABD'nin Irak'taki politikalarını sürdürme kararlılığı vurgulandı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Bağdat'taki Büyükelçilik ve Erbil'deki Başkonsoloslukta operasyonel duruma ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Irak resmi haber ajansı INA, ABD Büyükelçiliğinin açıklamasını yayınladı.

ABD'nin Irak'taki politika önceliklerini ilerletme ve Irak'ın egemenliğini güçlendirme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Bağdat'taki Büyükelçilik ve Erbil'deki Başkonsoloslukta operasyonel duruma ilişkin herhangi bir değişiklik yok. Iraklı liderler ve halkla iletişim içinde olmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak yerel basınında yer alan haberlerde ABD Bağdat Büyükelçiliğinin en son memurunu da tahliye ederek, büyükelçilik binasını boşalttığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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