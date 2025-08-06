ABD, Avustralya'ya 404 Milyon Dolarlık Uçak Ekipmanı Satışını Onayladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın MC-55A filosunu yenileyebilmesi için 404 milyon dolarlık uçak ekipmanı satışını onayladı. Bu satışın bölgesel istikrarı desteklemesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 404 milyon dolarlık uçak ekipmanı satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Avustralya'ya uçak ekipmanı satışını onayladığı bildirildi.

Buna göre, Avustralya'ya MC-55A filosunu yenilemesi için toplam değeri 404 milyon doları bulan yedek parça, tamirat desteğinin yanı sıra teknik ve lojistik destek sağlanacağı kaydedildi.

Satış onayına ilişkin tebligatın Kongre'ye gönderildiği aktarılan açıklamada, bu satışın Avustralya'nın verimli hava operasyonları kabiliyetini güçlendireceği ve askeri dengeyi etkilemeden bölgesel istikrarı destekleyeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

Suriye'de hem Şara'yı hem de bölge halkını havalara uçuran keşif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında polise ağır hakaret: Sen köpeksin

Sokak ortasında polise ağır hakaret: Sen köpeksin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.