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ABD Avrupa'daki mevcudiyetini artırıyor

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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ABD Avrupa'daki mevcudiyetini artırıyor

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Avrupa'daki mevcudiyetini artıracağını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Avrupa'daki mevcudiyetini artıracağını bildirdi.

Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basına açıklama yaptı.

Madrid'deki zirvede ittifak olarak birlik ve kararlılık mesajı verdiklerini belirten Biden, zirvede NATO ülkelerinin Finlandiya ve İsveç'i üyeliğe kabul etme mesajı vereceğini ifade etti.

Biden, "İki ülkenin tarafsızlık geleneğinden vazgeçerek NATO'ya katılmaya karar vermesi ittifakımızı daha güçlü yapacaktır." dedi.

Bunun da birlik ve kararlılık mesajını desteklediğini dile getiren Biden, "Güvenlik ortamındaki değişikliklere karşılık olarak ve toplu savunmamızı güçlendirme adına bugün ABD'nin Avrupa'daki kuvvetlerini artıracağını ilan ediyorum." diye konuştu.

Biden, ülkesinin daha önce Avrupa'daki asker sayısını 100 bine çıkardığını hatırlatarak bunu artırmaya devam edeceklerini, İspanya'daki destroyer sayısını 4'ten 6'ya çıkaracaklarını, Polonya'da kalıcı bir karargah kuracaklarını, Romanya'da konuşlu muharebeye hazır birlik bulunduracaklarını, İngiltere'ye ilave iki F-35 filosu göndereceklerini, İtalya ve Almanya'da hava savunmasını güçlendireceklerini kaydetti.

NATO'nun önemini kanıtladığını, her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurgulayan Biden, şunları söyledi:

"Finlandiya ve İsveç liderlerine Beyaz Saray'da da söylemiştim. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Avrupa'nın Finlandiyalaşmasını istiyordu ancak Avrupa'nın NATOlaşmasını görecek. Avrupa'nın güvenliğini garanti altına almak için yapılması gereken bu."

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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