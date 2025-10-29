Haberler

ABD, Avrupa'daki Askeri Varlığını Yeniden Boyutlandırıyor

Romanya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Avrupa'daki asker sayısını azaltma kararını NATO müttefiklerine bildirdiğini duyurdu. Bu karar, yeni başkanlık yönetiminin önceliklerine dayanıyor.

(ANKARA) - Romanya, Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Washington, NATO müttefiklerini Avrupa'daki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılacağı konusunda bilgilendirdi.

Romanya Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını yeniden boyutlandırma kararına ilişkin Romanya ve NATO müttefiklerini bilgilendirdiği" ifade edildi.

Açıklamaya göre, ABD'nin askeri kuvvetlerini yeniden boyutlandırma kararı, şubat ayından bu yana duyurulan yeni başkanlık yönetimi önceliklerinin bir sonucu.

ABD merkezli Politico dergisi temmuz ayında, ABD'nin Avrupa'daki askerlerinin üçte birine kadarını çekmeyi planladığını yazmıştı. Avrupa'da halen 35'ini Almanya'da olmak üzere yaklaşık 80 bin Amerikan askeri bulunuyor.

Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump, bu ay başında yaptığı açıklamada, Amerikan askeri varlığını azaltmayı planlamadığını ancak bazı birliklerin Avrupa içindeki konuşlanma yerlerinin değiştirilebileceğini söylemişti.

