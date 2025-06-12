ABD AUKUS Denizaltı Anlaşmasını Gözden Geçirecek

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ABD, 'Önce Amerika' politikası kapsamında AUKUS denizaltı anlaşmasını yeniden değerlendiriyor. Bu anlaşma ile Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturması hedefleniyor.

ABD yönetiminin, "Önce Amerika" politikası kapsamında üçlü AUKUS denizaltı anlaşmasını gözden geçirmeyi planladığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, yeniden gündeme geldi.

ABD, milyarlarca dolar değerindeki AUKUS denizaltı anlaşmasını, "Önce Amerika" politikası kapsamında gözden geçirecek.

Yetkililer, ABD, İngiltere ve Avustralya'da önceki liderlerin görev döneminde imzalanan 239 milyar dolar değerindeki AUKUS anlaşmasını detaylı bir şekilde inceleyecek.

ABD'li savunma yetkilisi, AUKUS anlaşmasının "(Başkan Donald Trump'ın) 'Önce Amerika' gündemiyle uyumunu" hedefleyeceklerini açıkladı.

Yetkili "(Bu) Askerlerimizin en yüksek düzeyde hazır olması ve kolektif savunma için müttefiklerin üstlerine düşeni tam yapmaları anlamına geliyor." dedi.

AUKUS anlaşması

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

3 ülkenin İngilizce isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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