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ABD Askeri Gemisi İlk Kez Kavala Limanı'nda

ABD Askeri Gemisi İlk Kez Kavala Limanı'nda
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ABD'ye ait askeri yük gemisi 'M/V Endurance', Yunanistan'ın Kavala kentinde bulunan Filippos B Limanı'na demir attı. Bu olay, ABD-Yunanistan ilişkilerinin güçlendiğini ve Kavala Limanı'nın bölgesel güvenlikte önemli rol oynayacağını gösteriyor.

ABD'ye ait askeri yük gemisi "M/V Endurance"ın, Yunanistan'ın Kavala kentinde bulunan Filippos B Limanı'na demir attığı bildirildi.

ABD'nin Selanik Başkonsolosu Jerry Ismail, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kavala Limanı, ilk kez bir ABD askeri gemisi 'M/V Endurance'a ev sahipliği yapıyor." ifadesini kullandı.

Ismail, bu gelişmenin, Kavala Limanı'nın bölgesel savunma, ticaret, enerji ve lojistik gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabileceğinin kanıtı olduğunu belirtti.

ABD-Yunanistan ilişkilerinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Ismail, "Güvenlik, ortak bir taahhüttür ve her NATO müttefiki barış ve istikrarın sağlanmasında kritik bir rol oynar. Güçlü ittifaklar, güvenlik ve istikrarı garanti altına alır. Barışı ve refahı korur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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