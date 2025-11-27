Haberler

ABD, Aşırı Sağcı İsrailli Milletvekiline Vize Vermedi

Güncelleme:
İsrail basını, ABD'nin aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot'a vize vermediğini bildirdi. Sukkot, vize görüşmesinde başvurusunun reddedildiğini öğrendi. Daha önce Filistinli esirlerle ilgili tartışmalı eylemlere katılan Sukkot'un vize talebi sonuçsuz kaldı.

İsrail basını, ABD'nin aşırı sağcı ve Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilerden biri olan İsrailli milletvekili Zvi Sukkot'a vize vermediğini duyurdu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, vize görüşmesine giden aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nden yerleşimci milletvekili Sukkot'un, polis tarafından en son ne zaman sorgulandığı sorusuna "dün" diye yanıt verdiği belirtildi.

Haberde, ABD Büyükelçliği'nde vize görüşmesi yaptığı sırada Sukkot'a vize başvurusunun reddedildiğinin bildirildiği kaydedildi.

Sukkot'un İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan vize alabilmesi için müdahale talebinde bulunduğu ancak talebinin sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

Sukkot, Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli bir esire tecavüz etme suçundan gözaltına alınan İsrail askerlerini savunmak için Temmuz 2024'te gözaltı merkezine baskın düzenleyen protestocuların arasındaydı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da en radikal ve şiddet yanlısı yerleşimlerden Yitzhar'da yaşayan 35 yaşındaki Sukkot, 2010 yılında bir caminin kundaklanması olayında şüpheli olarak gözaltına alınmış ancak "delil yetersizliği" nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Sukkot, 2012'de, Filistinlilere yönelik gizli şiddet eylemleri planlayıp gerçekleştirdikleri şüphesiyle Batı Şeria'dan geçici olarak sınır dışı edilen bir grup aşırı sağcı aktivist arasındaydı.

Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara da katılan Sukkot, daha önce Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
