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ABD, Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a yönelik suikast girişimini kınadı

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ABD, Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a yönelik suikast girişimini kınadı

ABD, Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a yönelik suikast girişimini kınadı.

ABD, Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a yönelik suikast girişimini kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'a yönelik suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyor. Nefret ve şiddeti reddetme konusunda Arjantin hükümeti ve halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Kirchner'a, evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrultmuş ve silahın tutukluk yapması sayesinde Arjantinli siyasetçi son anda saldırı girişiminden kurtulmuştu.

Saldırganın gözaltına alındığı, silahın da analize gönderildiği açıklanmıştı.

Ulusal basına yansıyan haberlerde, silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkası bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Kasım İleri - Güncel

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