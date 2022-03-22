ABD Arakanlı Müslümanlar'a "Soykırım"ı Tanıdı

Dışişleri Bakanı Antony?Blinken, ABD'nin, Myanmar ordusunun Arakan Müslümanları'na karşı uyguladığı şiddeti resmen soykırım ve insanlık suçu olarak tanıdığını açıkladı. Blinken, cunta iktidarda olduğu sürece ülkede kimsenin güvende olmadığı konusunda uyardı

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