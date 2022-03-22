ABD Arakanlı Müslümanlar'a "Soykırım"ı Tanıdı - Haberler

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ABD Arakanlı Müslümanlar'a "Soykırım"ı Tanıdı

DailyMotion.com - Güncel
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Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, Myanmar ordusunun Arakan Müslümanları'na karşı uyguladığı şiddeti resmen soykırım ve insanlık suçu olarak tanıdığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Antony?Blinken, ABD'nin, Myanmar ordusunun Arakan Müslümanları'na  karşı uyguladığı şiddeti resmen soykırım ve insanlık suçu olarak tanıdığını açıkladı. Blinken, cunta iktidarda olduğu sürece ülkede kimsenin güvende olmadığı konusunda uyardı

DailyMotion.com / Güncel

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