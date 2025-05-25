ABD Ankara Büyükelçisi: Suriye iş yapmaya hazır

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İstanbul'da görüşen ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack, Suriye'nin kalkınması ve markalaşmasına çalışacaklarını dile getirdi.ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, İstanbul'da Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Washington'un Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırma kararının ardından gerçekleşen görüşmede Barrack, yabancı savaşçılar konusunda atılan somut adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Suriye artık iş yapmaya hazır" ifadesini kullandı.

Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katıldığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump, Şara yönetiminin Suriye'nin gelişmesini sağlayacak koşulları yaratmasını sağlamak istiyor" dedi.

Thomas Barrack'ın, ABD Ankara Büyükelçiliği internet sitesinden yayınlanan mesajında, "(Görüşmede) Başkan Trump'ın yabancı terörist savaşçılar, IŞİD'le mücadele tedbirleri, İsrail'le ilişkiler, Suriye'nin kuzeyindeki kamplar ve gözaltı merkezleriyle ilgili olarak dile getirdiği hususların hayata geçirilmesi yönünde attığı somut adımlar dolayısıyla Başkan Şara'yı kutladım" ifadelerini kullandı.

Kayıp ABD vatandaşları için destek

"Bu görüşme yaptırımların olmadığı, yeni, kucaklayıcı bir Suriye'nin yatırım, kalkınma ve dünya çapında markalaşması için her iki ülkenin de ortak taahhüdüyle sonuçlanan tarihi bir toplantı olmuştur" açıklamasını yapan ABD Büyükelçisi, X hesabından "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu buluşmanın ardından Suriye artık iş yapmaya hazır!" paylaşımında bulundu.

Barrack ayrıca yaptığı bir başka açıklamada, Suriye'de olduğu sanılan kayıp Amerikan vatandaşları Austin Tice, Majd Kamalmaz ve Kayla Mueller'ın bulunması için Şam'ın Amerikan yönetimine destek olacağını söyledi. Büyükelçi, "Başkan Trump, ABD vatandaşlarını yurda getirmenin ya da naaşlarını onurlandırmanın öncelikli bir mesele olduğunu açıkça ifade etti. Yeni Suriye hükümeti bu taahhüdü yerine getirmemizde bize destek olacak" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan "tek ordu" vurgusu

Aynı gün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şara ile bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararları ele alındı. Erdoğan görüşmede, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu" vurguladı.

Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki topraklar ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altında. Türkiye, yaklaşık 30 bin savaşçıya sahip olduğu sanılan bu yapıyı terör örgütü olarak görüyor.

SDG komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 10 Mart'ta, Şam'ın ülke topraklarının tümü üzerinde hakimiyetini öngören bir anlaşmaya imza atmışlardı. Bu mutabakat kapsamında yürütülen müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.