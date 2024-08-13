ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake: Türkiye, İran'ı Ortadoğu'daki gerilimi azaltması için ikna etmeli.
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake: Türkiye, İran'ı Ortadoğu'daki gerilimi azaltması için ikna etmeli.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
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