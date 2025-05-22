Abd, Ankara Büyükelçisi Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi Olarak Atayacak

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak atanacak. Reuteurs haber ajansının konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kişi ile Türkiye'den bir diplomata dayandırdığı haberde, kaynakların ABD'nin Başkan Donald Trump'ın uzun süredir danışmanı olan ve şu anda ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Barrack'ı Suriye'ye Özel Temsilci olarak atayacağını belirttiği aktarıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak atanacak. Reuteurs haber ajansının haberinde "Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kişi ve Türkiye'deki bir diplomat, ABD'nin Başkan Donald Trump'ın uzun süredir danışmanı olan ve şu anda ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas Barrack'ı Suriye özel temsilcisi olarak atayacağını söyledi" ifadelerine yer verildi.

Haberde bu kararın Trump'ın geçen hafta Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarını kaldıracağına dair açıklamasının ardından geldiği belirtildi. Haberde, "Bu aynı zamanda 14 yıllık iç savaşı sona erdiren Beşar Esad'ın aralık ayında isyancılar tarafından devrilmesinden bu yana Türkiye'nin Şam üzerinde kilit bölgesel etkiye sahip olduğunun ABD tarafından kabul edildiğini gösteriyor" denildi.

Barrack, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunarak resmi olarak göreve başlamıştı.