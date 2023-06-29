ABD Anayasa Mahkemesi İşverenlerin Çalışanların Dini Taleplerini Gözetmesi Gerektiğine Hükmetti
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ABD Anayasa Mahkemesi, inançları nedeniyle talepte bulunan çalışanların lehine karar vererek işverenlerin çalışanlarının dini taleplerini gözetmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, işletmelerin maliyetleri kanıtlaması gerektiği belirtildi.
NEW ABD Anayasa Mahkemesi, işverenlerin çalışanlarının dini taleplerini gözetmesi gerektiğine hükmetti.
ABD Anayasa Mahkemesi yargıçları, inançları nedeniyle talepte bulunan çalışanların lehine karar verdi.
Oy birliğiyle alınan kararda mahkeme, işverenlerin çalışanlarının dini taleplerini gözetmesi gerektiğine hükmetti.
Kararda, "İşletmeler çok ciddi maliyete yol açmadığı müddetçe çalışanlarının dini taleplerini gözetmeli." ifadesi yer aldı.
Ayrıca kararda, işletmelerin maliyetleri kanıtlaması gerektiği belirtildi.
Hristiyan bir kargocu, pazar günleri kiliseye gitmek amacıyla dağıtım yapmamak için şirketine karşı dava açmıştı.