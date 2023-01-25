ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan yetkililer, BM temsilcisi Pedersen ile Suriye'yi görüştü

Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'den yetkililer, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Suriye'deki krizi görüşmek üzere 24 Ocak'ta Cenevre'de bir araya geldi.

Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'den yetkililer, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Suriye'deki krizi görüşmek üzere 24 Ocak'ta Cenevre'de bir araya geldi.

Basına kapalı olarak ve elçi düzeyinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin 4 ülkeden ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in Suriye'deki ihtilafa, BM Genel Kurulunun 2254 sayılı kararı doğrultusunda siyasi çözüm bulma çabalarına olan desteğimizi yineledik." ifadesi yer aldı.

Ülke çapında ateşkes, keyfi olarak gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması, özgür ve adil seçimler dahil olmak üzere 2254 sayılı kararın tam anlamıyla uygulanmasına yönelik kesin taahhüdün ifade edildiği kaydedilen açıklamada, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde geri dönüşleri için BM standartlarına uygun koşulların oluşturulması ihtiyacına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "BM Güvenlik Kurulunun 2254 sayılı kararı tek uygulanabilir çözüm olmaya devam ediyor. BM Özel Temsilcisi aracılığıyla kalıcı bir çözümün adım adım erişebilir olması için bölgedeki ortaklar ve muhalefetle birlikte bu çerçeve altında tam angaje çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Görüşmeye ilişkin BM Suriye Özel Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Pedersen'in, güven oluşturmaya yardım edebilecek adımlar da dahil olmak üzere, BM Genel Kurulunun 2254 sayılı kararıyla ilgili son gelişmeler ve sorunlar hakkında Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD'nin, Cenevre'deki Suriye elçileriyle yaptığı görüşmeyi takdir ettiği belirtildi.

Pedersen, 23 Ocak'ta önce Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Anayasa Komitesinde muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ile Cenevre'de bir araya gelmişti.