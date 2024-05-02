ABD Afrika Komutanı Çad'ı ziyaret edecek

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley, Çad ile ABD arasındaki askeri anlaşmanın yenilenmesi hakkındaki görüşmeler için gelecek ay Çad'ı ziyaret edecek.

General Langley, Gana'da düzenlenen Afrika Deniz Kuvvetleri Zirvesi'nde (AMFS), Çad ile askeri ilişkilere dair basına açıklama yaptı.

İki ülke ilişkilerine değinen Langley, askeri anlaşmanın yenilenmesi görüşmeleri için gelecek ay Çad'ı ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Langley, ABD birliklerinin Çad'dan çekilmesinin "geçici" olacağını düşündüğüne dikkati çekerek, güvenlik sorunlarına karşı Çad ile işbirliğini sürdürmek istediklerini kaydetti.

ABD'li Komutan Langley'in açıklamasına Çad yönetimi tarafından henüz resmi cevap vermedi.

Çad hükümeti ABD güçlerini ülkeden çıkaracak

Çad hükümetinin, ABD ile askeri işbirliği anlaşmasının iptal edilebileceği ve ülkede konuşlu ABD güçlerini sınır dışı edeceği öne sürülmüştü.

Çad'da bulunan ABD askerlerinin sayısı açıklanmasa da bu sayının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Orta Afrika ülkesi Çad ile ilgili iddiaların 6 Mayıs'ta yapılması öngörülen cumhurbaşkanı seçimi öncesi gelmesi dikkati çekti.

Nijer'de de askeri hükümet, geçen ay aldığı kararla ABD ile askeri işbirliği anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.