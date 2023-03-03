ABD: Afganistan'dan tahliye edilen Afganların ABD'ye yerleştirilme çalışmaları devam edecek

NEW ABD, Afganistan'da işbirliği yaptıkları Afganların ülkeye yerleştirilmeleriyle ilgili çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

NEW ABD, Afganistan'da işbirliği yaptıkları Afganların ülkeye yerleştirilmeleriyle ilgili çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün, Afganistan'da ABD ile birlikte çalışan binlerce Afganın karşılandığı Müttefiklere Hoş Geldiniz Operasyonuna (OAW) katkılarını onurlandırmak üzere gaziler, gönüllüler ve Afganlarla bir araya geldi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Başyardımcısı Jon Finer, İç Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood-Randall'ın yanı sıra Ulusal Güvenlik Konseyi'nin düzenlediği etkinliğe, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Gazi İşleri Bakanı Denis McDonough, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakan Yardımcısı Andrea Palm ile ABD'nin eski Kabil Büyükelçisi mevcut Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili John Bass da Joe Biden yönetiminin Afgan müttefiklere desteğine katkı sunan federal kurumları temsilen katıldı.

Sullivan, Afganistan'dan gelenlere yardım eden gönüllülere teşekkür ederek, Biden yönetiminin Afgan müttefiklerin ülkeye yerleştirilmesi çalışmalarına gelecek yıllarda da devam edeceği sözünü teyit etti.

ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından 31 Ağustos 2021'de askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona ermişti.

Biden, 29 Ağustos 2021'de son 21 yıldır Afganistan'da kendileriyle birlikte çalışan Afganların ABD'ye yerleştirilmesini koordine etmesi için İç Güvenlik Bakanlığına talimat vermişti. Diğer taraftan yabancı güçler Afganistan'dan ayrılırken kendileri için çalışan binlerce Afgan'ı ülkelerine götürse de geride kalan binlerce kişinin de ülkeden ayrılma isteğine ilişkin haberler medyada yer almıştı.

Son olarak, Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri için çalışan istihbarat subayı Abdul Wasi Safi, ABD ile işbirliği yaptığı için Taliban'dan korkarak Afganistan'dan kaçıp ABD'ye göç etmeye çalışmıştı. Meksika sınırında gözaltına alınan ve ABD'ye sığınma talebinde bulunan Safi, Ocak 2023'te serbest bırakılmış, ABD vatandaşı kardeşi ile bu ülkede yaşamaya başlamıştı.