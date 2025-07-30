ABD Adalet Bakanlığı, UCLA'yı Medeni Haklar Yasası'nı İhlal Etmekle Suçladı

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ABD Adalet Bakanlığı, California Üniversitesinin İsrailli ve Yahudi öğrencilere yönelik saldırılara kayıtsız kalarak Medeni Haklar Yasası'nı ihlal ettiğini açıkladı. Üniversitenin yaşanan taciz ve istismar şikayetlerine yeterince yanıt vermediği vurgulandı.

ABD Adalet Bakanlığı, California Üniversitesinin (UCLA) İsrailli ve Yahudi öğrencilere yönelik saldırılara "kasten kayıtsız kalarak" Medeni Haklar Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, California Üniversitesinin İsrailli ve Yahudi öğrencilere karşı "düşmanca bir eğitim ortamı yaratılmasında kasıtlı olarak kayıtsız kaldığı" belirtildi.

Açıklamada, "California Üniversitesinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrailli ve Yahudi öğrencilerin maruz kaldığı taciz ve istismar şikayetlerine yeterince yanıt vermediği", bu durumun da Medeni Haklar Yasası'nı ihlal ettiği savunuldu.

Adalet Bakanı Pam Bondi'nin ifadelerine yer verilen açıklamada, Bakanlığın, California Üniversitesini Yahudi Amerikalıları tehlikeye attığı için ağır bir bedel ödemeye zorlayacağı" ve üniversite bünyesindeki kampüslere yönelik soruşturmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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