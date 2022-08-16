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ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın evine yapılan baskının detaylarının açıklanmasına karşı

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın evine yapılan baskının detaylarının açıklanmasına karşı

NEW ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının, 8 Ağustos'ta eski Başkan Donald Trump'ın evine düzenledikleri baskında arama emriyle ilgili argümanların açıklanmasını reddetti.

NEW ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının, 8 Ağustos'ta eski Başkan Donald Trump'ın evine düzenledikleri baskında arama emriyle ilgili argümanların açıklanmasını reddetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen, bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Bu soruşturmanın son derece gizli materyalleri içermesi, soruşturmanın bütünlüğünün korunması gereğinin altını çizmekte ve bilgilerin zamanından önce veya uygunsuz şekilde kamuya ifşa edilmesi halinde ortaya çıkabilecek zararı daha da artırmaktadır." uyarısı yapıldı.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının geçen hafta Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın açıklanması başvurusunda bulunmuştu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 11 Ağustos'ta, FBI baskını hakkında ilk defa açıklama yaparak, Trump'ın malikanesinde yapılan aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Trump'ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos'ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı.

Yayımlanan "arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" (Top Secret) damgalı 11 set belge alındığı da tutanaklara geçirilmişti.

AA / Islam Doğru - Güncel

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