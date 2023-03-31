ABD Adalet Bakanlığı, Ohio'da çevre felaketine yol açan tren kazası için demir yolu şirketine dava açtı

NEW ABD Adalet Bakanlığı, 3 Şubat'ta Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazası için demir yolu şirketi Norfolk Southern aleyhine dava açtı.

NEW ABD Adalet Bakanlığı, 3 Şubat'ta Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazası için demir yolu şirketi Norfolk Southern aleyhine dava açtı.

Bakanlıktan mahkemeye yapılan başvuru dilekçesinde, demir yolu şirketi "ulusun su kaynaklarını yasa dışı kirletmekle" suçlanarak "çevre temizliği bedelinin tümünü karşılaması" talebinde bulunuldu.

Dilekçede, Temiz Su Yasası kapsamında Norfolk Southern demir yolu şirketine, sebep olduğu çevre felaketi için günlük yaklaşık 120 bin dolar, çevreye yayılan tehlikeli varil başına da 2 bin 230 dolar para cezası verilmesi de istendi.

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarında 3 Şubat'ta demir yolu şirketi Norfolk Southern'e ait 150 vagonlu trenin 50 vagonu raydan çıkarak infilak etmişti.

Kaza sonrası etrafa yayılan kimyasal maddeler çevre felaketine neden olmuş, havaya karışan yüksek miktarda zehirli maddeler nedeniyle bölge sakinleri tahliye edilmişti.

Kazadan 3 gün sonra evlerine dönebilen çevre sakinleri, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik şikayetlerinde bulunurken, çevredeki su kaynaklarına kimyasalların karıştığı ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

Norfolk Southern, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kaza kaynaklı kayıplar için yardım yaptıklarını duyurmuştu.

Ohio Eyalet Başsavcılığı da olaydan yaklaşık bir hafta sonra Norfolk Southern demir yolu şirketi hakkında, temizlik ve çevresel zararın masraflarının karşılanması için dava açmıştı.