ABD Adalet Bakanlığı, New York Polis Teşkilatının Özel Mağdurlar birimine soruşturma açtı

NEW ABD Adalet Bakanlığının, "cinsel saldırı" mağdurlarına yönelik muamelesi konusunda New York Polis Departmanına (NYPD) soruşturma açtığı açıklandı.

Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi Başsavcı Yardımcısı Kristen Clarke, NYPD Özel Mağdurlar Biriminin cinsiyete dayalı bir uygulama yapıp yapmadıkları konusunu, bazı raporları inceledikten sonra kapsamlı bir şekilde araştırma gereğini duyduklarını belirtti.

Clarke, "Adalet Bakanlığına ulaşan bilgilere dayanarak, NYPD'nin Özel Mağdurlar Biriminin toplumsal cinsiyete dayalı bir polislik modeli veya uygulaması yapıp yapmadığını araştırmak için önemli gerekçeler görüyoruz. Cinsel saldırılara maruz kalanlar, polis departmanlarından etkili ve mağdur merkezli soruşturmalar bekleme hakkına sahip olmalı." ifadesini kullandı.

Soruşturma, NYPD'nin "cinsel saldırı" suçlarının incelenmesinde yıllarca yetersiz uygulamalara ilişkin raporların ve cinsel taciz mağduru iki kadının NYPD'nin ilgili biriminin kendilerine kötü davrandığını iddia ettiği 2019 tarihli davanın ardından geldi.

Soruşturma dosyasına göre bir kadın, ilişkisi olduğu erkeğin tecavüzüne uğradığına dair raporu görmezden gelerek bunu bir "cinsel saldırı" suçu yerine "anlaşmazlık" olarak kaydeden dedektiflerden şikayet ederken diğer bir kadın, kaçırılma ve toplu tecavüze uğrama hikayesinin aylarca büyük ölçüde yanlış ele alındığını iddia etti.

Bakanlık yetkilileri, NYP'nin ilgili biriminin konuyla ilgili hata ve eksiklikleri hakkında bilgi edinmek için bazı sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla iletişime geçeceklerini kaydetti.