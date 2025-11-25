ABD Adalet Bakanlığı, Epstein Davasındaki Büyük Jüri Belgelerinin Açıklanmasını Talep Etti

ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein davasındaki büyük jüri belgelerinin üzerindeki mührün kaldırılması talebini yineledi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Epstein davasıyla ilgili dosyalar üzerindeki büyük jüri belgelerinin açıklanması gerektiği belirtildi.

Bakanlığın açıklaması, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasını öngören "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"nın ABD Kongresi'nde geçen hafta onaylanmasının ve Başkan Donald Trump'ın da imzasıyla yasalaşmasının ardından geldi.

Savcı Jay Clayton, Manhattan federal mahkemesine Bakanlık adına yaptığı başvuruda, yargıcın belgelerin açıklanmasına izin veren hızlı bir karar vermesini talep eden dilekçe sunduklarını aktardı.

Bakanlık, başvurusunda, Kongre'nin kabul ettiği son yasanın, büyük jüri kayıtlarının açıklanmasını gerektiren en güncel yasal düzenleme olduğunu savunarak, söz konusu kayıtların kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Epstein davasının mağdurları, tutanakların açıklanmasını istemediklerini belirtmişti

Yargıç Richard Berman, daha önce Trump yönetiminin Epstein büyük jüri tutanaklarının kamuya açıklanması talebini reddetmişti.

Epstein'ın 2019 davasına bakan Yargıç Berman, ağustosta talebi reddederken; tutanaklarda yer alan bilgilerin zaten Adalet Bakanlığı uhdesinde ve büyük jüri belgelerindeki diğer bilgi ve materyallerin "önemsiz" olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Epstein davasının mağdurlarından bazıları, söz konusu tutanakların kamuoyuna açıklanması halinde kendi isimlerinin de ifşa olacağı endişesiyle bu tutanakların açıklanmasını istemediklerini dile getirmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.