ABD Adalet Bakanlığı, California'nın Seçim Bölgesi Düzenlemesine Dava Açtı

California'da yapılan seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesini engellemek için ABD Adalet Bakanlığı dava açtı. Vali Gavin Newsom'ın desteklediği düzenlemenin, Demokratlara avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Adalet Bakanlığı, bu düzenlemenin demokratik süreci tehdit ettiğini iddia ediyor.

LOS ABD Adalet Bakanlığı, California eyaletinde seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesini engellemek amacıyla dava açtı.

California eyaletinde 4 Kasım'da halkın, 2026'da düzenlenecek ara seçimlerde Demokratlara Temsilciler Meclisi'nde daha fazla sandalye kazandırabilecek yeni düzenlemeyi seçmesinin ardından Adalet Bakanlığı söz konusu uygulamaya itiraz etti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "California'nın seçim bölgelerini yeniden düzenleme planı, sivil hakları çiğneyen ve demokratik süreç ile alay eden küstahça bir iktidar gaspıdır. California Valisi Gavin Newsom'ın tek parti yönetimini sağlamlaştırma ve milyonlarca Californialıyı susturma girişimi başarısız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Newsom'ın sözcüsü Brandon Richards ise yaptığı açıklamada, sandıkta kaybedenlerin yakında mahkemede de kaybedeceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin birçok eyaletinde seçim bölgelerinin 2026'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçilere ya da Demokratlara avantaj sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için çabalar sürüyor.

Ancak, Texas, Missouri ve North Carolina eyaletleri de seçim bölgelerini Cumhuriyetçi Parti lehine yeniden çizmesine rağmen bu eyaletlere yönelik şu ana kadar federal bir yasal işlem başlatılmadı.

Newsom tarafından desteklenen yeni düzenlemenin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Texas'ta başlattığı benzer bir girişime karşılık olarak hazırlandığı belirtiliyor.

California'da seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine ilişkin düzenleme

California'da 4 Kasım'da halk seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine ilişkin düzenlemeyi oylamıştı.

Referandumda, seçmenler 2026'da düzenlenecek ara seçimlerde Demokratlara Temsilciler Meclisi'nde 5'e kadar ek sandalye kazandırabilecek düzenlemeyi kabul etmişti.

California Valisi Gavin Newsom, eyaletin başkenti Sacramento'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "eski başkanlık günlerinin biteceğini" savunmuştu.

Trump ise sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, California'daki referandumun "hileli" olduğunu öne sürerek, konunun "çok ciddi hukuki ve cezai inceleme altında olduğunu" ifade etmişti.

