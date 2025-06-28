ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak Kongre Baskını Savcılarını Görevden Aldı
ABD Adalet Bakanlığı, 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen Kongre baskını ile ilgili soruşturmaları yürüten üç savcıyı görevden aldı. Eski Başkan Trump yönetimi, Biden döneminde bu savcılara karşı yürütülen hedefli hamleler devam ediyor.
NEW ABD Adalet Bakanlığının, 6 Ocak 2021 Kongre baskını olayları soruşturmalarına katılan 3 savcıyı görevden aldığı bildirildi.
Associated Press'in (AP) iki kaynağa dayandırdığı haberde, Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Joe Biden döneminde 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan savcıları hedef almaya devam ettiği belirtildi.
İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan kaynaklar, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin imzasıyla dün yapılan tebligatla, Washington'da görev yapan ve 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan 3 savcının görevine son verildiğini ifade etti.
AP'nin gördüğü tebligatta, 3 federal savcının işlerine niye son verildiği konusunda bir açıklama bulunmadığı belirtildi.
ABD Başkanı Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te başkanlık kararnamesi ile 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını olaylarına karıştığı için hapis cezası alan ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.