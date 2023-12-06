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ABD Adalet Bakanlığı, 4 Rus askerini Ukrayna işgaliyle bağlantılı suçladı

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ABD Adalet Bakanlığı, 4 Rus askerini Ukrayna'nın işgaliyle bağlantılı olarak bir ABD vatandaşına karşı savaş suçu işlemekle suçladı. Adalet Bakanı Merrick Garland, Rus askerlerinin bir ABD vatandaşını alıkoymak, sorgulamak ve işkence yapmakla suçlandığını belirtti.

NEW ABD Adalet Bakanlığı, 4 Rus askerini " Ukrayna'nın işgaliyle bağlantılı olarak bir ABD vatandaşına karşı savaş suçu işlemekle" suçladı.

Adalet Bakanı Merrick Garland basın açıklamasında, "4 Rus askerinin, 2021'den bu yana Rusya'da yaşayan bir ABD vatandaşını Rusya- Ukrayna çatışması bağlamında alıkoymak, sorgulamak ve işkence yapmaktan" suçlandığını belirtti.

Garland, "Dünya, Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca işgalinin dehşetine tanık olduğu gibi ABD Adalet Bakanlığı da tanık oldu. Bu nedenle Adalet Bakanlığı, bir Amerikan vatandaşına karşı işlenen menfur suçlar nedeniyle Rusya'ya bağlı 4 askeri personele karşı ABD savaş suçları kanunu kapsamında ilk kez suçlamada bulundu." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı, 4 Rus askerinin, Suren Seiranovich Mkrtchyan, Dmitry Budnik ile soyadları bilinmeyen Valerii ve Nazar isimli kişiler olduğu bilgisini paylaştı.

Virginia'daki mahkemeye sunulan iddianamede, 4 askerin tutsak ettikleri ABD vatandaşını "ölümle tehdit ettikleri ve Donetsk bölgesinde hendek kazmaya zorladıkları" iddia edildi.

Dosyada adı gizlenen Amerikalının "Rusya-Ukrayna ihtilafına karışmadığı, Ukrayna'nın güneyindeki Mylove köyündeki evinden 4 Rus tarafından kaçırıldığı" kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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