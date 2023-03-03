ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Ukrayna'da konferansa katıldı

NEW ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın Ukrayna'da katıldığı konferansta, savaş suçlarının ele alındığı bir konuşma yaptığı bildirildi.

NEW ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın Ukrayna'da katıldığı konferansta, savaş suçlarının ele alındığı bir konuşma yaptığı bildirildi.

NPR'nin haberine göre, Garland, Ukrayna'nın Lviv şehrinde insan haklarına ilişkin konferansa katılarak, "Rusya'yı savaş suçlarından sorumlu tutma çabalarını destek veren" konuşma yaptı.

Garland, konferansta, "ABD'nin şimdiden Ukrayna'da savaş suçları işleyen çok sayıda zanlıyı hedef aldığına ve yakında Ukrayna'da hizmet vermek için bir hukuk danışmanı atayacağına" dair bilgiler paylaştı.

ABD Adalet Bakanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer yabancı liderlerle de bir araya geldi ve "uluslararası ortaklarla bilgi paylaşmak için" bir anlaşma imzaladı.

ABD medyasına konuşan Adalet Bakanlığı yetkilisi, Garland'ın ziyaretinin "güvenlik nedeniyle" duyurulmadığını ifade etti.

Garland'ın gezisi, savaşın başlamasından bu yana ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yaptığı ilk ziyaretten yaklaşık iki hafta sonra düzenlendi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de 27 Şubat'ta ABD'nin Ukrayna'ya ekonomik desteğini görüşmek üzere ülkeye ziyarette bulunmuştu.