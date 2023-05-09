ABD, 42. Madde'nin sona ermesiyle oluşabilecek 'göçmen akınıyla mücadeleye' hazırlanıyor

NEW ABD'de Joe Biden yönetimi, ülke sınırında düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde"nin sona ermesine 2 gün kala sayıları yüz binleri bulabileceği söylenen göçmen sorunuyla mücadeleye hazırlanıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Meksika sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 150 bin kadar düzensiz göçmenin ülkeye girmek için sınır dışı edilmeyi kolaylaştıran "42. Madde" uygulamasının 11 Mayıs'ta yürürlükten kaldırılmasını beklediği iddiasıyla ilgili sorulara Jean-Pierre, bu konuda gerekli adımları atacakları ve sorunla "insancıl" şekilde mücadele edecekleri yanıtını verdi.

Jean-Pierre, birçok kurumun dahil olduğu "sağlam" bir süreç yürüteceklerini söyleyerek, yaptırım, caydırıcılık ve diplomasi yoluyla hareket edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda bölgesel ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını kaydeden Jean-Pierre, Dışişleri ve İç Güvenlik bakanlarının bugün konuyla ilgili görüşme yapacaklarını duyurdu.

Jean-Pierre, bakanların yarın 42. Madde'nin yürürlükten kalkmasıyla ilgili yürütecekleri planlar hakkında basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

Kongreyi sınır ve göç sorunlarıyla ilgili üzerine düşeni yapmamakla suçlayan Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın bu konuda "elindeki araçları" kullanacağı bilgisini paylaştı.

Borç limiti açmazı

Jean-Pierre, borç limiti açmazı konusunda da Kongredeki Cumhuriyetçilere yüklendi.

Kısa vadeli borç limiti artışını desteklemediklerinin altını çizen Jean-Pierre, Kongrenin görevini yerine getirip borç limitini yükseltmeleri gerektiği çağrısını yineledi.

Sözcü, Cumhuriyetçilerin borç limitiyle ilgili önerdikleri sağlık ve sosyal harcamalardaki kesintilerin Amerikalıların çıkarına olmadığını dile getirdi.

Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın bugün Temsilciler Meclisi Kevin McCarthy, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile bir araya gelerek bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya çağıracağını ifade etti.

İmran Han'ın tutuklanması

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Pakistan Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasıyla ilgili Jean-Pierre, ABD'nin herhangi bir siyasi aday ya da partiye karşı özel bir tutumu olmadığını belirtti.

Jean-Pierre, tüm dünyada demokratik ilkelere ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunduklarını aktararak, Pakistan'da yaşananlarla ilgili başka bir yorum yapmaktan kaçındı.