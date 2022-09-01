ABD 25 yıl sonra Sudan'a büyükelçi atadı Güncel Haberler Amerika Birleşik Devletleri, 25 yıl aradan sonra Sudan'a ilk kez büyükelçi atadı. Amerika Birleşik Devletleri, 25 yıl aradan sonra Sudan'a ilk kez büyükelçi atadı. Yeni Hartum Büyükelçisi Jody Godfrey ülkesinin güven mektubunu Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a teslim etti. Washington yönetimi, Sudan'ı 1996 yılında, "El Kaide" örgününün lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle "Terörü destekleyen ülkeler" listesine eklemiş, ardından büyükelçiliğini kapatmıştı. Büyükelçilik 2002 yılında yeniden açılmakla birlikte, temsilde büyükelçi seviyesinin altında kalıp maslahatgüzar göndermekle yetinmişti. Kaynak: AA / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Hartum Sudan Güncel Haberler

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