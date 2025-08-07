ABD, 205 Venezuela Vatandaşını Sınır Dışı Etti

ABD tarafından sınır dışı edilen 205 Venezuela vatandaşı ülkesine ulaştı.

Venezuela İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den sınır dışı edilen 205 düzensiz göçmenin önce Honduras'a, oradan da Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu uçuş, Venezuela hükümetinin ülkesine dönmeye karar verenlerin onurlu ve güvenli bir şekilde dönüşünü garanti etme taahhüdünü teyit etmektedir. Sağlık personeli ve yetkililer, göçmenlere gerekli tıbbi yardımı sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vatana Dönüş Büyük Misyonu (Gran Mision Vuelta a la Patria) çerçevesinde ülkelerine geri dönmek isteyen Venezuelalıların kabul edilmeye devam edileceği belirtilirken, göçmenlere sosyal destek, ülkeye yeniden entegrasyon fırsatları ve lojistik destek sağlanacağı kaydedildi.

Venezuela basınına göre, Karakas ile Washington arasında 2019'da imzalanan sınır dışı anlaşması kapsamında bugüne kadar 54 uçuşla toplam 9 bin 889 Venezuelalı göçmen ülkelerine geri gönderildi.