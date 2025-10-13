Haberler

Abbas ve Macron, Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze'deki ateşkes ve insani yardımlar hakkında bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Gazze'deki ateşkes konusunu görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere söz konusu kente ulaştı.

Burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya gelen Abbas, Gazze'de ateşkes ve bölgeye insani yardımların girişini değerlendirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgenin Filistin devleti tarafından yönetilmesinin ele alındığı görüşmede, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden İsrail ihlalleri de ele alındı.

Abbas, Fransa'nın Filistin devletini tanıma adımından dolayı da Macron'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Bu ilimizdeki esnafları canından bezdiren olay! Kepenk kapatmaya başladılar

Bu ilimizdeki esnaflar isyanda! Bir bir kepenk kapatmaya başladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Bu ilimizdeki esnafları canından bezdiren olay! Kepenk kapatmaya başladılar

Bu ilimizdeki esnaflar isyanda! Bir bir kepenk kapatmaya başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.