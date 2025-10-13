Abbas ve Macron, Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Gazze'deki ateşkes konusunu görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere söz konusu kente ulaştı.

Burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya gelen Abbas, Gazze'de ateşkes ve bölgeye insani yardımların girişini değerlendirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgenin Filistin devleti tarafından yönetilmesinin ele alındığı görüşmede, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden İsrail ihlalleri de ele alındı.

Abbas, Fransa'nın Filistin devletini tanıma adımından dolayı da Macron'a teşekkür etti.