Abbas ve Almanya Temsilcisi Barış ve Ateşkes Üzerine Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Almanya'nın Filistin Temsilcilik Ofisi Başkanı Anke Schlim ile Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması ile Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesini ele aldı.

Devlet Başkanı Abbas, Schlim'i işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Devlet Başkanlığı binasında kabul etti.

Görüşmede Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması ile Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi konuları ele alındı.

Abbas, Schlim'den Almanya'nın barışa yönelik siyasi tutumları, ateşkesin sürdürülmesi için yürüttüğü çabalar, insani yardımlar ve önümüzdeki dönemde tahsis edilecek ek mali destekler hakkında bilgi aldı.

Filistin yönetiminin Gazze'nin yönetiminde ve güvenliğinde Arap ve uluslararası destekli bir şekilde önemli bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Schlim, Almanya'nın Mısır ile birlikte Gazze'nin yeniden imarı için uluslararası bir konferansa ortak ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Mahmud Abbas, Almanya'ya barış ve istikrarı destekleyen tutumundan dolayı teşekkür ederek, ülkesinin sağladığı insani yardımlar ve Filistin kurumlarının inşasına yönelik destek programlarını takdir etti.

Abbas ayrıca, Filistin Devleti'nin reform yönündeki tüm taahhütlerine bağlı olduğunu yinelerken, Filistin-Almanya ilişkilerinin güçlendirilmesinin iki halk arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğini vurguladı.