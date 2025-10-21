Haberler

Abbas ve Almanya Temsilcisi Barış ve Ateşkes Üzerine Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Almanya'nın Filistin Temsilcilik Ofisi Başkanı Anke Schlim ile yaptığı görüşmede, Orta Doğu'da barış, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani yardımlar konularını ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Almanya'nın Filistin Temsilcilik Ofisi Başkanı Anke Schlim ile Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması ile Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesini ele aldı.

Devlet Başkanı Abbas, Schlim'i işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Devlet Başkanlığı binasında kabul etti.

Görüşmede Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması ile Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi konuları ele alındı.

Abbas, Schlim'den Almanya'nın barışa yönelik siyasi tutumları, ateşkesin sürdürülmesi için yürüttüğü çabalar, insani yardımlar ve önümüzdeki dönemde tahsis edilecek ek mali destekler hakkında bilgi aldı.

Filistin yönetiminin Gazze'nin yönetiminde ve güvenliğinde Arap ve uluslararası destekli bir şekilde önemli bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Schlim, Almanya'nın Mısır ile birlikte Gazze'nin yeniden imarı için uluslararası bir konferansa ortak ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Mahmud Abbas, Almanya'ya barış ve istikrarı destekleyen tutumundan dolayı teşekkür ederek, ülkesinin sağladığı insani yardımlar ve Filistin kurumlarının inşasına yönelik destek programlarını takdir etti.

Abbas ayrıca, Filistin Devleti'nin reform yönündeki tüm taahhütlerine bağlı olduğunu yinelerken, Filistin-Almanya ilişkilerinin güçlendirilmesinin iki halk arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.