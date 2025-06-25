Abbas'tan Trump'a Barış Anlaşması İçin İşbirliği Mesajı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirterek, İsrail ile kapsamlı bir barış anlaşması hedeflediklerini ifade etti. Abbas, Trump'ın İran ile İsrail arasında sağladığı ateşkes çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile "herkes için güvenlik ve istikrar sağlayacak" kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşmak amacıyla, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Trump'a gönderdiği bir mektupta söz konusu mesajı iletti.

Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkese varılması yönündeki "başarılı çabaları" dolayısıyla teşekkür eden Abbas, bunun "küresel krizleri yatıştırmak ve bölge güvenliğine katkı sağlamak açısından önemli bir adım" olduğunu belirtti.

"Gazze'deki savaşı durdurmaya yönelik her girişim önemlidir" diyen Abbas, "Trump'ın bu adımı, İsrailliler ve uluslararası toplum arasında adil ve kapsamlı bir barış tesis etme yönündeki çabalarına katkı sağlayacak yeni bir adımdır. Temsil ettiğiniz irade ve liderlik, bölgemizde barışın mümkün olduğu ve adaletin hakim kılınabileceği umudunu doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Abbas, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 188 bin Filistinliyi öldürdüğünü ya da yaraladığını, 11 binden fazla kişinin kayıp olduğunu ve yüz binlerce sivilin yerinden edildiğini hatırlattı.

Mektubunda, "Başkan Trump ve ilgili Arap ve uluslararası taraflarla yakın işbirliği içinde, işgali sona erdiren ve herkes için güvenlik ile istikrar sağlayan, uluslararası meşruiyete ve 2002 tarihli Arap Barış Girişimi'ne dayalı adil ve kalıcı bir barış anlaşmasını, belirli ve bağlayıcı bir takvim çerçevesinde müzakere etmeye ve uygulamaya tam olarak hazırız," diyen Abbas, şunları kaydetti:

"Filistin Devleti olarak, Başkan Trump, Suudi Arabistan Krallığı, Arap ve İslam ülkeleri ile Avrupa ve diğer uluslararası ortaklarımızla birlikte, barış vaadini hayata geçirmek ve herkes için güvenlik ile istikrar sağlamak adına çalışmaya kararlıyız. Sizinle (Trump'la) birlikte, imkansız görüneni başarabiliriz: Tanınan, özgür, egemen ve güvenli bir Filistin; tanınan ve güvenli bir İsrail; ve barış, refah ve entegrasyon içinde yaşayan bir bölge..

Nesiller boyunca kaybolan barışı geri getirecek ve bölgemiz için yeni bir tarih yazabilecek kapasitenize dair umudumuz ve güvenimiz tamdır."

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi sırasında yaptığı kısa bir açıklamada Trump, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik son saldırısını hatırlatarak, "Bu güç gösterisinin ardından, Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın çok yakın olduğuna inanıyorum." demişti.

İsrail 13 Haziran'da, ABD'nin desteğiyle İran'a yönelik 12 gün süren bir saldırı başlatmış, bu süreçte askeri ve nükleer tesisler ile sivil altyapı hedef alınmış, bazı üst düzey askeri yetkililer ve nükleer bilim insanlarına suikast düzenlenmişti. İran ise bu saldırılara, İsrail'in askeri ve istihbarat merkezlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alarak karşılık vermişti.

ABD, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıların ardından 24 Haziran'da Tahran ve Tel Aviv arasında ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
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