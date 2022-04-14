Abbas, Heniyye ve Katar Emiri Temim, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abbas, Heniyye ve Katar Emiri Temim, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

AA - Ekrem Biçeroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Abbas, Heniyye ve Katar Emiri Temim, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Filistin'de yaşanan son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Filistin'de yaşanan son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Filistin Haber Ajansı WAFA'nın haberine ve Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abbas ve Heniyye, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü.

Abbas'la Katar Emiri'nin yaptığı görüşmede, Filistin topraklarındaki son gelişmeler ele alınırken, Katar Emiri, Filistinlilerin tehlikelere karşı dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Filistinlilerin talep ettiği desteği vermeye hazır olduklarını belirten Temim ve Hamas lideri Heniyye de görüşmede işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yükselen tansiyonu değerlendirdi.

Hamas lideri İsrail'in izlediği baskıcı politikanın devam etmesi durumunda tehlikeli yansımaların olacağını kaydederek, Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere baskı yapılmaması ve Aksa'ya girişlerine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel

İsmail Heniyye, Mahmud Abbas, Filistin, Katar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title