Abbas: Filistinlileri Korumaya Yönelik Uluslararası Kampanya Başlatılacak

RAMALLAH, 21 Aralık (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Salı günü, "savunmasız Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaya yönelik geniş kapsamlı bir kampanyanın başlamak üzere olduğunu" duyurdu.

RAMALLAH, 21 Aralık (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Salı günü, "savunmasız Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaya yönelik geniş kapsamlı bir kampanyanın başlamak üzere olduğunu" duyurdu.

Filistin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Abbas bu açıklamayı, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi ve lideri olduğu El Fetih Hareketi'nin merkez komitesinin ortak toplantısında yaptı.

Abbas toplantıda, "Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki savunmasız Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için herkesi yasal ve tarihi sorumluluklarını hatırlamaya çağıracak bir kampanyayı başlatacağız" dedi.

Mahmud Abbas, dünyanın devam eden sessizliğinin ve İsrail'in suçlarına sırt çevirmesinin "asla kabul edilemeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Kampanyanın " İsrail'in ırkçı uygulamalarına karşı koymak için ve aşırı sağ kanat bir hükümetin kurulması ışığında" geldiğine dikkat çeken Abbas, Filistin halkının "adalet, hakkaniyet ve korumadan yararlanmasının zamanının geldiğinin" altını çizdi.

Abbas'ın açıklamaları, Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistinliler arasında devam eden gerilim sırasında geldi.

Resmi Filistin istatistiklerine göre, Ocak ayından bu yana 200'den fazla Filistinli öldürüldü. Bu arada Mart ayından bu yana Filistinliler tarafından İsrail'de düzenlenen eylemlerde 27 İsrailli öldürüldü.

Abbas, 50 yaşındaki hasta tutuklu Nasır Ebu Hamid'in Salı sabahı bir İsrail hastanesindeki ölümünü, İsrail'in mücadele veren annesinin ve tüm aile üyelerinin yıllarca süren hastalığı boyunca onu ziyaret etmesini engellediği için "bir suikast ve tam bir savaş suçu" olarak değerlendirdi.

Filistinli bir sivil toplum örgütü olan Filistinli Mahkumlar Kulübü Derneği, Ramallah yakınlarındaki bir Filistin mülteci kampından Ebu Hamid'in yıllarca süren kanser hastalığının ardından bir İsrail hastanesinde öldüğünü bildirdi.