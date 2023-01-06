Abbas: Filistin, İsrail'in İhlallerine Karşı Yasal Önlemler Almaya Devam Edecek

RAMALLAH, 6 Ocak (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistinlilerin uluslararası meşruiyete sahip yasal önlemler alarak İsrail hükümetinin ihlallerine yanıt vermeye devam edeceklerini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Abbas, Batı Şeria'daki Ramallah'ta başkanlığını yaptığı Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi toplantısındaki konuşmasında, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesine girmesinin "Binyamin Netanyahu hükümetinin açıkladığı yeni politikanın uygulanmasının başlangıcı" olduğunu söyledi.

Abbas, "Bu (İsrail) hükümetinin politikasını kategorik olarak reddediyoruz, ancak dünyanın çeşitli ülkelerinde ve İsrail'in içinde de bunun reddedildiğini çokça duyduk" diye ekledi.

Bu arada FKÖ Yürütme Komitesi resmi bir açıklamayla Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı ziyaretin tehlikeli sonuçları konusunda uyardı ve Arap Birliği konseyi ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nı "bu ciddi suçla siyasi olarak yüzleşmek için" hızlı bir şekilde toplanmaya çağırdı.

Komite ayrıca, "işgal hükümetinin saldırgan yükselişini durdurmak için" uygulamaya dönük mekanizmaların derhal kurulması çağrısında bulundu.

Filistinli ve İsrailli kaynaklara göre, Salı günü Ben-Gvir Mescid-i Aksa yerleşkesine girdi ve İsrail polisinin sıkı koruması altında bir süre caminin avlularında dolaştı.