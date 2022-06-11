ABB, yarın yapılacak 110 projenin temel atma ve açılış törenini iptal etti - Haberler

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ABB, yarın yapılacak 110 projenin temel atma ve açılış törenini iptal etti

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
ABB, yarın yapılacak 110 projenin temel atma ve açılış törenini iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacağı duyurulan 110 projenin temel atma, açılış ve tanıtım törenini, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle iptal etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacağı duyurulan 110 projenin temel atma, açılış ve tanıtım törenini, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle iptal etti.

Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği 110 projenin temel atma, açılış ve tanıtım töreni, kentimizde süren fırtınalı yoğun yağışlar ve sonrasında meydana gelen ağır hasarlar nedeniyle iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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