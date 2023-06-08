ABB ve EMŞAV arasında protokol imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) arasında imzalanan protokolle şehit yakınları ve gazi çocukları çeşitli eğitim, kurs gibi faaliyetlerden ücretsiz yararlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) arasında imzalanan protokolle şehit yakınları ve gazi çocukları çeşitli eğitim, kurs gibi faaliyetlerden ücretsiz yararlanacak.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile EMŞAV arasında protokol imzalandı.

Başkanlık makamında düzenlenen törende, protokolü, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz imzaladı.

Başkan Yavaş, protokole ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, EMŞAV ile ortak hizmet projesine imza attıklarını belirtti.

Yavaş, Hacıbayram Mahallesi Ahiler Sokak'ta bulunan 300 metrekarelik kapalı alanı 20 yıl süreyle tahsis ederek şehit yakınları ve gazi çocuklarının çeşitli eğitim ve kurs gibi faaliyetlerden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

Protokole göre, iki kurum, şehit yakınları ile gazilere sosyal destekte bulunacak, şehit ve gazi çocukları için eğitim faaliyetleri ile çeşitli etkinlikler düzenleyecek.